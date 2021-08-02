Бэк-вокалистка Верки Сердючки и других звезд, Ольга Нека, решила сняться в шоу
Ольга Нэка много лет занимается творчеством. Певица работала бэк-вокалисткой украинских звезд, а также поет во многих популярных проектах.
Однако певица решила не останавливаться на достигнутом, и теперь она снимается в новом шоу "Співають всі", где капитаном выступает известная исполнительница Наталья Могилевская, пишет РБК.
Ольга Нека "сбежала" от Андрея Данилко (Верки Сердючки) и стала одним из членов жюри нового шоу. К слову, в проекте будет 100 судей.
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По словам певицы, на шоу и за кулисами она не играет и всегда остается сама собой. Она также воспитывает детей, чтобы те не боялись проявлять свои сильные стороны.
Ольга мечтает построить сольную карьеру. Сейчас она занимается собственным проектом и хочет, чтобы ее имя стало работать на нее.
Нека сообщила, что благодаря проектам и выступлениями с артистами, она уже побывала на всех самых лучших сценах мира, но сейчас она хочет оказаться в этих же местах, как самостоятельная единица.
"Ведь одно дело, когда ты являешься членом команды и артефактом чьего-то проекта, а другое дело, когда ты выходишь к зрителю, уже будучи сам в авангарде", - поделилась певица.
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