Бэк-вокалистка Верки Сердючки и других звезд, Ольга Нека, решила сняться в шоу

Ольга Нэка много лет занимается творчеством. Певица работала бэк-вокалисткой украинских звезд, а также поет во многих популярных проектах.

Однако певица решила не останавливаться на достигнутом, и теперь она снимается в новом шоу "Співають всі", где капитаном выступает известная исполнительница Наталья Могилевская, пишет РБК.

Ольга Нека "сбежала" от Андрея Данилко (Верки Сердючки) и стала одним из членов жюри нового шоу. К слову, в проекте будет 100 судей.

По словам певицы, на шоу и за кулисами она не играет и всегда остается сама собой. Она также воспитывает детей, чтобы те не боялись проявлять свои сильные стороны.

Ольга мечтает построить сольную карьеру. Сейчас она занимается собственным проектом и хочет, чтобы ее имя стало работать на нее.

Нека сообщила, что благодаря проектам и выступлениями с артистами, она уже побывала на всех самых лучших сценах мира, но сейчас она хочет оказаться в этих же местах, как самостоятельная единица.

"Ведь одно дело, когда ты являешься членом команды и артефактом чьего-то проекта, а другое дело, когда ты выходишь к зрителю, уже будучи сам в авангарде", - поделилась певица.

Напомним, Андрей Данилко в деталях рассказал о страданиях влюбленного Киркорова

Как сообщала Politeka, Данилко после жалоб на здоровье снова стал Сердючкой и навел шороху с новой песней

Также Politeka писала, что Данилко с "мамой" в плацкартном вагоне и Остапчук в трусах насмешили украинцев