Верка Сердючка со своей мамой зажгли перед десятками тысяч украинцев, впечатлив своей энергией
В последнее время Андрей Данилко не часто появлялся на сцене в образе своего культового персонажа. Однако, недавно он сделал исключение и выступил на фестивале Atlas Weekend. На своей странице в Инстаграм Верка поделилась сюжетом, который выпустили о ее выступлении журналисты «Телеканала Київ».
«Пошли на главное событие того вечера, которое, я просто уверена, затмило выступление Меладзе. Это был концерт Верки Сердючки. Я никогда не видела ничего подобного: около 70 тысяч людей одновременно отрывались и пели тексты всех песен. Как по мне, Сердючка это настоящий феномен на украинской музыкальной сцене. Тут не о музыке, тут о перфомансе, где артист способен превращать людей в сплошной сгусток энергии и дать людям возможность выплеснуть все эмоции, которые накопились в нас за период пандемии», - говорит на видео репортер.
«Хоть раз написали правду! Спасибо!», - написала в подписи к видео Верка.
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Также в ролике можно увидеть фрагменты выступления Верки и ее мамы, роль которой исполняет Инна Белоконь, перед многотысячной толпой. Судя по всему, люди действительно были в восторге от концерта.
Напомним, Данилко в образе Сердючки гульнул на роскошной свадьбе украинского ведущего.
Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" раскрыл детали конфликта с Андреем Данилко и Каменских.
Также Politeka писала, что Сердючка насмешила неожиданным фото о себе: "По всей Украине столько…".