Популярный украинский артист Андрей Данилко разгулялся на свадьбе в образе Верки Сердючки
Известный артист особо не занимается концертной деятельностью, но выступает на различных мероприятиях по приглашению, сообщает Politeka.net.
В частности, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки "гульнул" на свадьбе известного телеведущего Владимира Остапчука в прошлом году.
Соответствующее видео обнародовал уже счастливый муж. На кадрах Остапчук вместе с женой, Кристиной, обнимались, целовались и танцевали, а в это время действие комментировала Верка Сердючка.
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"Боже, какая красивая пара! А где аплодисменты?", - произнес Данилко.
По признанию Остапчука, это его любимое видео со свадьбы.
Отметим, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились после громкого развода первого.
Телеведущий ушел от супруги, оставив ее с двумя детьми. Бывшая Остапчука обвиняла того в изменах, в свою очередь телеведущий получил много хейта от пользователей сети.
Сейчас Владимир Остапчук состоит в новом счастливом браке с нотариусом Кристиной Горняк. Пара поженилась 15 октября в роскошном загородном комплексе недалеко от Киева. Супруги не раскрыли сумму, ушедшую на торжество, но признались, что собирали деньги вместе.
Напомним, жена Остапчука сверкнула прессом в розовом топике
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