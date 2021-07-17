Артист не смог удержаться от комментария

Популярный украинский артист Андрей Данилко разгулялся на свадьбе в образе Верки Сердючки

Известный артист особо не занимается концертной деятельностью, но выступает на различных мероприятиях по приглашению, сообщает Politeka.net.

В частности, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки "гульнул" на свадьбе известного телеведущего Владимира Остапчука в прошлом году.

Соответствующее видео обнародовал уже счастливый муж. На кадрах Остапчук вместе с женой, Кристиной, обнимались, целовались и танцевали, а в это время действие комментировала Верка Сердючка.

"Боже, какая красивая пара! А где аплодисменты?", - произнес Данилко.

По признанию Остапчука, это его любимое видео со свадьбы.

Отметим, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились после громкого развода первого.

Телеведущий ушел от супруги, оставив ее с двумя детьми. Бывшая Остапчука обвиняла того в изменах, в свою очередь телеведущий получил много хейта от пользователей сети.

Сейчас Владимир Остапчук состоит в новом счастливом браке с нотариусом Кристиной Горняк. Пара поженилась 15 октября в роскошном загородном комплексе недалеко от Киева. Супруги не раскрыли сумму, ушедшую на торжество, но признались, что собирали деньги вместе.

Напомним, жена Остапчука сверкнула прессом в розовом топике

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