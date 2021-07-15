Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась кадрами, сделанными во время нового путешествия
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась свежими фотографиями из Каппадокии, куда она отправилась без своего звездного мужа. Впрочем, в компании с Кристиной оказалось несколько других знаменитых людей, включая экс-солистку группы «НеАнгелы» Славу Каминскую.
В сети Кристина опубликовала фото компании, а также поделилась личным фото, сделанным с необычного ракурса. Красотка впечатлила легким платьем с вырезом на спине и идеальными видами.
«Мы начинаем наше путешествие по прекрасной и загадочной Каппадокии! Идеальные мы. Идеальное место. Идеальная организация. Идеальные и быстрые фото. #это точный match!», - подписала снимок звезда.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Вкусный ракурс», «Вам надо на воздушном шаре полетать», «Супер», «Как ты могла полететь без меня? Моя любимая красотка», «Хорошего вам отдыха», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Кристина Остапчук пожаловалась на странные симптомы по возвращении в Украину: "Просто ад на земле".
А еще Politeka писала, что Кристина Остапчук сверкнула прессом в розовом топике: "А почему бы и нет?".
Также Politeka сообщала, что Кристина Остапчук блеснула фигурой в купальнике после своего "исчезновения": "Я тут!".