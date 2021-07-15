Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась кадрами, сделанными во время нового путешествия

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась свежими фотографиями из Каппадокии, куда она отправилась без своего звездного мужа. Впрочем, в компании с Кристиной оказалось несколько других знаменитых людей, включая экс-солистку группы «НеАнгелы» Славу Каминскую.

В сети Кристина опубликовала фото компании, а также поделилась личным фото, сделанным с необычного ракурса. Красотка впечатлила легким платьем с вырезом на спине и идеальными видами.

«Мы начинаем наше путешествие по прекрасной и загадочной Каппадокии! Идеальные мы. Идеальное место. Идеальная организация. Идеальные и быстрые фото. #это точный match!», - подписала снимок звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Вкусный ракурс», «Вам надо на воздушном шаре полетать», «Супер», «Как ты могла полететь без меня? Моя любимая красотка», «Хорошего вам отдыха», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Остапчук пожаловалась на странные симптомы по возвращении в Украину: "Просто ад на земле".

А еще Politeka писала, что Кристина Остапчук сверкнула прессом в розовом топике: "А почему бы и нет?".

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