Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк (Остапчук) розповіла про несподівану хворобу

Як повідомляє Politeka.net, після відпочинку в Чорногорії зоряна пара вирушила на фестиваль до Львова. Там Христина відчула себе погано.

«Поки ми сиділи на сонці, я відчула, що відчувала себе поганенько», - підписала свою сторіз Христина.

Вона розповіла, що відразу ж зробила тест на коронавірус, щоб виключити цю хворобу. Тест виявився негативним, але її температура піднялася до 37,3 і трималася кілька годин.

"Десь у 5-6 вечора у мене встав ком у горлі, мені не вистачало повітря, у мене було надмірне слиновиділення. Коротше, почалося просто пекло на землі. Я не спала ні хвилини всю ніч. Лежачи мені було ще гірше", - зазначила жінка.

На другий день Христина все ж звернулася до медиків, які не змогли поставити їй діагноз. Лікарі припустили, що вона могла перенервувати. Через два дні симптоми відступили і дівчина стала відчувати себе нормально.

Нагадаємо, що Христина Остапчук застрибнула на руки до чоловіка і здивувала зізнанням: "а ми вже вирішили...".

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