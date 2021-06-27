Дружина телеведучого Володимира Остапчука, Христина Гірняк, розповіла, де пропадала

Днями Гірняк розповіла про своє рішення відпочити від соцмереж, повідомляє Politeka.net. Дружина телеведучого вирішила дати собі перепочинок, не з'являючись в соцмережах три дні.

У новому пості зірка розповіла, що за час своєї "пропажі" відчула величезну підтримку від своїх підписників в Instagram.

"Я тут!

Просто хочу сказати всім величезне "дякую", за ваші щоденні смс в Директ, що ви сумуєте без моїх історій, це кращі компліменти і мотивація в світі соціальних мереж!100%!",- написала Гірняк.

За словами зірки, їй був необхідний цей відпочинок без соцмереж, адже вона відчувала "вигорання", а її ресурс вичерпався.



"Всіх обіймаю. Далі разом!❤ ️ ",- закінчила дружина телеведучого.

До слова, запис зірка підкріпила красивим фото в рожевому купальнику, завершивши образ літніми аксесуарами. Красуня тримала шматок кавуна.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Дуже круто, що ви слідуєте насамперед за своїми бажаннями і відчуттями і «вчите» цьому і нас🙌 🏻❤️", "чарівна, сумували❤️", "Христина з вами не знайома особисто (дуже шкода) але ви навіть не уявляєте наскільки ви мене надихаєте ❤️❤️❤️".

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