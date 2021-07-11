Дружина телеведучого Володимира Остапчука, Христина Гірняк, похвалилася стрункістю в красивому вбранні

Христина Гірняк не тільки нотаріус, але також і професійна танцівниця, повідомляє Politeka.net. Ймовірно, тому у красуні така струнка і підтягнута фігура.

На одному з нових фото в Instagram Христина підкреслила фігуру рожевим топом, який завдяки довжині, оголив прес зірки. Також дружина Остапчука одягла джинси з великими дірками на колінах.

"А чому б і ні?!! Бажаю всім прекрасних вихідних! 💗",- написала Гірняк.

За 10 годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Богиня 🔥", " Ахах . Зараз їду в футболці з написом «чому б і ні» і тут пост цей 👍🏼😅", "Сама ❤️😍😍", "Так хто ж цей Бог фотографії,хто наробив Вам ці чудові фото 🔥", "Таке загадкове фото🎞️", "😍😍😍вам теж 😍", "Краса 😍🔥🔥", "Чарівна", "Хто це такий гарний? 🙌❤️❤️❤️❤️", "Супер струнка ☺❤️ як так виходить? )) 🙈 ", "Ну ви дуже-дуже красива❤️🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Володимир Остапчук і Христина Гірник одружилися у 2020 році. Торжество проходило в одному з заміських комплексів столиці на березі Дніпра. Красуня змінила три весільних сукні.

Нагадаємо, дружина Остапчука блиснула фігурою в купальнику після свого " зникнення"

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