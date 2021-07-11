Жена телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, похвасталась стройностью в красивом наряде
Кристина Горняк не только нотариус, но также и профессиональная танцовщица, сообщает Politeka.net. Вероятно, поэтому у красотки такая стройная и подтянутая фигура.
На одном из новых фото в Инстаграм Кристина подчеркнула фигуру розовым топом, который благодаря длине, оголил пресс звезды. Также жена Остапчука надела джинсы с большими дырками на коленках.
"А почему бы и нет?!! Желаю всем прекрасных выходных! 💗", - написала Горняк.
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За 10 часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.
"Богиня 🔥", "Ахах . Сейчас еду в футболке с надписью «почему бы и нет» и тут пост этот 👍🏼😅", "Самая ❤️😍😍", "Да кто же этот Бог фотографии,кто наделал Вам эти дивные фото 🔥", "Такое загадочное фото🎞️", "😍😍😍вам тоже 😍", "Красота 😍🔥🔥", "Волшебная", "Кто это такой красивый? 🙌❤️❤️❤️❤️", "Супер стройная 🔥❤️ Как так получается? )) 🙈", "Ну Вы очень-преочень красивая❤️🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились в 2020 году. Торжество проходило в одном из загородных комплексов столицы на берегу Днепра. Красотка сменила три свадебных платья.
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