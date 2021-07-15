Победителю "Голосу країни 4" Игорю Грохоцкому предоставился шанс дать отпор Андрею Данилко и Насте Каменских, не взлюбивших его с самого начала

Так, Грохоцкий после триумфа на "Голосі країни", где одержал победу в команде Святослава Вакарчука, спустя пять лет подался испытывать удачу на "Х Фактор". Судьи Данилко и Каменских жестко раскритиковали тогда музыканта.

В программе "Rostyslove Production" Грохоцкому дали возможность высказать наболевшее. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube, передает Politeka.net.

Во время исполнения Игорем его авторской баллады, парня бесцеремонно остановил Данилко: "Я очень рад, что я вас прервал... Потому что эта песня была ни рыба ни мясо. Такой маргарин: ни то ни се... Сразу видно, вы даже можете не объяснять, кто у вас был на том проекте наставник. Реально вы копируете, музыкально... нам же надо найти человека оригинального".

Подобное мнение выразила и Каменских: "Для меня он немного серенький, он как "верил, верил и как-то сдался", вот такая у него энергия".

Грохоцкий оправдался тем, что его песня была написана специально под гитару, и ничего больше - "нет ни дудок, ни бэк-голосов", поэтому, скорее всего, она навеяла воспоминания о Вакарчуке.

"Возможно, он не понимает такую музыку..., - говорит Грохоцкий о Данилко. - Не понимает, что человек может открываться в песнях настолько глубоко. И эти моменты не для всех, даже для артистов".

Что касается Каменских, то победитель "Голосу" уточнил, что вошел в "настроение" песни, которая про печаль и боль, поэтому, естественно, что у него было такое выражение лица.

"Пришел я с супернастроением, а ушел "а-ля разнесли в пух и прах". Но во время исполнения самобытный артист входит в состояние песни, которую он написал... А ей (Каменских, - ред.) надо краски, полет...", - заявил Грохоцкий.

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