Начинающий украинский певец Сергей Лазановский, который победил в шоу «Голосу країни», восхитил поклонников
Молодой исполнитель недавно прославился на всю страну после победы в музыкальном шоу «Голос країни», где он был в команде Нади Дорофеевой. Сейчас уроженец небольшого села в Ивано-Франковской области продолжает серьезно работать над карьерой певца. На одном из его концертов произошло приятное неожиданное событие, пишет Politeka.net.
Сергей Лазановский остановил выступление и позвал на сцену девушку по имени Наталья.
«Я очень волнуюсь на самом деле», - отметил артист.
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«Посмотри на всех этих людей, почувствуй себя звездой. Ты реально будешь звездой, потому что у одного человека есть, что тебе сказать», - сказал Сергей.
Затем на сцену вышел парень с огромным букетом цветов и сделал девушке предложение.
Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский засветился с ребенком на руках: неожиданные кадры после концерта.
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