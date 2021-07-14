Как же это трогательно

Начинающий украинский певец Сергей Лазановский, который победил в шоу «Голосу країни», восхитил поклонников

Молодой исполнитель недавно прославился на всю страну после победы в музыкальном шоу «Голос країни», где он был в команде Нади Дорофеевой. Сейчас уроженец небольшого села в Ивано-Франковской области продолжает серьезно работать над карьерой певца. На одном из его концертов произошло приятное неожиданное событие, пишет Politeka.net.

Сергей Лазановский остановил выступление и позвал на сцену девушку по имени Наталья.

«Я очень волнуюсь на самом деле», - отметил артист.

«Посмотри на всех этих людей, почувствуй себя звездой. Ты реально будешь звездой, потому что у одного человека есть, что тебе сказать», - сказал Сергей.

Затем на сцену вышел парень с огромным букетом цветов и сделал девушке предложение.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский засветился с ребенком на руках: неожиданные кадры после концерта.

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