Начинающий украинский певец Сергей Лазановский, который победил в шоу «Голосу країни», поделился веселыми кадрами со съемок своего клипа, ради которого ему пришлось попробовать себя в новой роли

Недавно молодой певец начал готовиться к выпуску нового клипа на песню «Сила моя». В своем Инстаграм исполнитель поделился забавным видео, на котором показал веселые фрагменты съемочного процесса. Об этом пишет Politeka.net.

По сюжету клипа Лазановский работает официантом в ресторане. На видео можно увидеть обстановку внутри заведения, где проходили съемки, а также актеров. На многих кадрах люди едят или просто веселятся в обстановке ресторана.

Сам Лазановский также несколько раз появляется в кадре. В частности, на одном из отрывков его засняла за переодеванием в форму. Певец кокетливо приспустил с себя расстегнутую рубашку, сверкнув голой грудью.

Поклонники в комментариях к посту поддержали артиста.

«Очень жду. Песня очень крутая», «Приятного аппетита всем», «С нетерпением жду клип на эту невероятную песню уверена клип получится очень крутой», - пишут люди.

Напомним, победитель "Голосу країни" после Леси Никитюк "переключился" на звезду Женского квартала.

Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" Лазановский впечатлил выступлением в Межигорье.

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