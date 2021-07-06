Начинающий украинский певец Сергей Лазановский, который победил в шоу «Голосу країни», удивил кадрами своего «устройства на новую работу»

Молодой исполнитель недавно прославился на всю страну после победы в музыкальном шоу «Голос країни», где он выступал в команде Нади Дорофеевой. Сейчас уроженец небольшого села в Ивано-Франковской области только учится жить со своей новой популярностью, и продолжает серьезно работать над карьерой певца.

Впрочем, на странице Лазановского в Инстаграм появились свежие кадры, судя по которым, артист не отметает возможности поиска другой работы. Так, на опубликованных видео, снятых молодой девушкой, Сергея можно заметить в каком-то кафе.

Певец стоит в окружении других девушек, а также работников заведения, которые объясняют ему рабочий процесс.

«Устраивается на новую работу, ища подносы», - говорится в подписи к видео.

На следующем ролике красуется подпись: «Совсем скоро».

Контекст этих видео пока остается непонятным, однако возможно Лазановский готовится к съемкам нового проекта.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский позаигрывал с поклонницами в бассейне.

Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" после Леси Никитюк "переключился" на звезду Женского квартала.

Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский впечатлил выступлением в Межигорье.