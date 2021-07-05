Перспективный украинский исполнитель Сергей Лазановский, триумфатор "Голосу країни", показался в компании красотки из "Женского квартала"

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский является набирающим популярность украинским исполнителем. О красавчике заговорили все после победы на "Голосу країни", где молодой человек был в команде Нади Дорофеевой.

После этого Сергей решил привлечь внимание Леси Никитюк, записав кавер на ее песню. Обворожительная красотка не сразу, но заметила публикацию Лазановского и написала, что все будет так как молодой певец захочет.

А в этот раз Лазановский решил показать, кого встретил, когда проходил мимо. На кадрах, которые Сергей опубликовал в сторисе Инстаграм, красавчик был с повязкой и в черной футболке. Певец повернул камеру, показывая Веру Кекелию из "Женского квартала", которую встретил.

"Знаете, просто так прохожу мимо и смотрите кто здесь. Посмотрите, какие красивые люди", - сказал Сергей и улыбнулся, а Вера начала петь.

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