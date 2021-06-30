Известный украинский певец Сергей Лазановский, звезда "Голосу країни", показал себя, рассказав о произошедшем

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский является популярным украинским певцом. Звезда стал известным благодаря победе на "Голосі країни", где был в команде Нади Дорофеевой. За молодой звездой уже следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, которых Сергей радует регулярно новым контентом.

На новых кадрах, которые Лазановвский опубликовал в сторис Инстаграм, молодой человек позировал в ванной комнате, сняв футболку. Парень развернулся, демонстрируя сгоревшее солнце на солнце. Вся кожа была обмазана лекарствами, но Сергей старался не грустить.

"Обрадовались дети солнышку, а солнышко не очень или тоже обрадовалась. В принципе, я не могу сказать, что капец-капец болит, но есть люди, которые сложно это переносят. А мне нравится", - сказал Сергей.

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