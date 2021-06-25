Известный украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", показал то, чем не гордится

Восходящая звезда, кроме того, что занимается творчеством, также активно ведет страницу в Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу певца подписаны 24,2 тысячи пользователей сети, с которыми артист регулярно общается.

Так, в новых сторис победителя шоу попросили показать, как он готовит. Лазановский опубликовал видео, на котором он оконфузился.

Артист позировал на кухне, позади слышался смех его людей. Сергей начал жонглировать яйцами, однако в результате одно из них упало на пол и разбилось. Певец улыбнулся, но было видно, что ему стало немного неловко.

"Ну вы поняли", - написал ответ артист о своем умении готовить.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

К слову, также Лазановский показал видео, на котором позирует вместе с Надей Дорофеевой. Певица была его наставницей на шоу "Голос країни".

"Самый крутой тренер. Участники 12 сезона, выбирайте Надю, не пожалеете", - написал певец.

Напомним, Сергей Лазановский родился в селе Попельники на Ивано-Франковщине. Любовь к музыке Сергею привила мама, которая пела всегда и везде.

В результате победы на проекте артист получил квартиру в одном из киевских ЖК и право выступить на фестивале Atlas Weekend.

Напомним, победитель «Голосу країни» Лазановский показал своего самого родного человека: фото.

Как сообщала Politeka, победитель «Голосу країни» Лазановский восхитил кадрами со своими родными: «Ну очень красивая семья».

Также Politeka писала, что победитель «Голосу країни» Лазановский пощеголял в костюме, покорив стилем: "На свидание к Никитюк собрался?".