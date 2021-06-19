Известный украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", показал себя и задал вопрос

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский стал победителем последнего сезона "Голосу країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Теперь за красавчиком следят десятки тысяч фанатов и певец старается их не разочаровывать, радуя новым контентом.

В этот раз Сергей опубликовал фото, на которых показался в костюмах. Молодой человек попросил помочь выбрать, какой ему наряд больше подходит.

"1 или 2?

Костюм подходит лучше?

Варианты в комменты", - написал Сергей.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красавчик", "Оба классные", "Оба классные, но мне больше нравится 2", "Боже, Тебе оба костюма идут. Какой же ты красивый", "Ой, а кто то у нас тут такой хороший, тебе и этот, и этот костюм подходит", "На свидание к Никитюк собрался?".

Сообщалось, что победивший в 11 сезоне "Голосу країни" Сергей Лазановский продолжает покорять украинцев своим талантом и стилем.

На свежем фото Лазановский предстал в стильном костюме на красной дорожке. Для выхода в свет певец выбрал костюм в полоску. Образ подчеркнул стильный кулон на шее. В комментариях артисту оставили массу приятных слов по поводу его внешнего вида.

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