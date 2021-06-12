Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", заинтриговал фанатов неожиданным фото
Как известно, 25-летний артист из Ивано-Франковской области получил заветный кубок главного вокального шоу страны, будучи в команде тренера-дебютанта Нади Дорофеевой. Сейчас Лазановский активно занимается собственным продвижением в мире шоубиза. Он уже успел дать совместный концерт с Дорофеевой у себя на малой родине, а также совершить мини-турне по городам Западной Украины.
В своем новом посте в Инстаграм Сергей представил фанатам своего продюсера, известного композитора и основателя продюсерского центра "Star Team" Ирину Батюк, передает Politeka.net. На фото молодой человек позировал в обнимку с приятной блондинкой.
"Знакомьтесь, мой продюсер - @irina_batyuk ❤️ Спасибо, за максимально насыщенную творческую жизнь💪🏻 Удачный старт - залог быстрого преодоления вожделенных вершин🙏🏻", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Очень красивые❤️"
"Какие же вы красивые ❤️😍🔥"
"Поздравляю с продюсером😍❤️ Ты молодец❤️"
"Все лучшее впереди!"
"Только посмотрите, какой баловень)) 🔥"
Ранее мы рассказывали, Лазановский растрогал публику кадрами из личного архива. Молодой артист, которого успели окрестить в Сети "похитителем женских сердец", показал близкого человека, от которого унаследовал свою харизму.
В ролике, записанном еще на старую видеокамеру, маленького Сергея держал его отец.
Напомним, что победитель «Голосу країни» Лазановский рассказал о новом этапе в своей жизни: «Я в ожидании наших…».
Как сообщала Politeka, победители "Голосу країни" восхитили украинцев совместным появлением: «Опа, вот это встреча!».
Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский потряс известием о трагедии: "Переехал человека".