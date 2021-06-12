Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", заинтриговал фанатов неожиданным фото

Как известно, 25-летний артист из Ивано-Франковской области получил заветный кубок главного вокального шоу страны, будучи в команде тренера-дебютанта Нади Дорофеевой. Сейчас Лазановский активно занимается собственным продвижением в мире шоубиза. Он уже успел дать совместный концерт с Дорофеевой у себя на малой родине, а также совершить мини-турне по городам Западной Украины.

В своем новом посте в Инстаграм Сергей представил фанатам своего продюсера, известного композитора и основателя продюсерского центра "Star Team" Ирину Батюк, передает Politeka.net. На фото молодой человек позировал в обнимку с приятной блондинкой.

"Знакомьтесь, мой продюсер - @irina_batyuk ❤️ Спасибо, за максимально насыщенную творческую жизнь💪🏻 Удачный старт - залог быстрого преодоления вожделенных вершин🙏🏻", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Очень красивые❤️"

"Какие же вы красивые ❤️😍🔥"

"Поздравляю с продюсером😍❤️ Ты молодец❤️"

"Все лучшее впереди!"

"Только посмотрите, какой баловень)) 🔥"

Ранее мы рассказывали, Лазановский растрогал публику кадрами из личного архива. Молодой артист, которого успели окрестить в Сети "похитителем женских сердец", показал близкого человека, от которого унаследовал свою харизму.

В ролике, записанном еще на старую видеокамеру, маленького Сергея держал его отец.

Напомним, что победитель «Голосу країни» Лазановский рассказал о новом этапе в своей жизни: «Я в ожидании наших…».

Как сообщала Politeka, победители "Голосу країни" восхитили украинцев совместным появлением: «Опа, вот это встреча!».

Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский потряс известием о трагедии: "Переехал человека".