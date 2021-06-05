Победитель «Голосу країни», молодой украинский певец Сергей Лазановский рассказал о новом этапе в своей карьере

Как сообщает Politeka.net, 25-летний артист из Ивано-Франковской области победил в последнем сезоне популярного вокального шоу. Парень попал в команду Нади Дорофеевой, с которой и дошел до финала. После завершения «Голоса» он стал давать концерты и записывать песни. Недавно Лазановский даже представил поклонникам свой первый сольный клип.

Теперь артист намерен отправиться в тур по Украине, о чем он сообщил своим поклонникам. Лазановский сопроводил пост фото, на котором предстал в стильном летнем образе.

«Я в ожидании наших встреч. А вы? Пишите город, в котором хотели бы увидеть наш сольный концерт «Логин: Украина. Пароль: Песня», - подписал фото артист.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов.

«Такой уже красавчик», «Очень жду твой концерт в Луцке», «Снятин тебя всегда очень ждет, хотим еще концертов в нашем городе!», «Львов! Рада буду знакомству», «Аааа, какой же ты классный», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сергей Лазановский похвастался своими достижениями спустя месяц после проекта. Пока артист остается доволен своим ростом.

Напомним, что победитель "Голосу країни" рискнул и неожиданно превзошел "Океан Эльзы": "Лучше, чем оригинал".

Как сообщала Politeka, Лазановский показал свой первый клип после "Голоса країни", красавчика не узнать: "Что-то нереальное".

Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" дерзко обратился к украинцам: "Научитесь есть из своей тарелки, а уже потом...".