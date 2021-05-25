Сергій Лазановський, що переміг в 11 сезоні "Голосу країни", продовжує підкорювати українців своїм талантом

25-річний артист з Івано-Франківської області опублікував у своєму мікроблозі в Instagram новий кавер на відому пісню популярної групи "Океан Ельзи", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскольте вниз).

Так, Лазановскій присвятив виступ українським воїнам, зачепивши публіку за живе. Сергій ризикнув переспівати хіт "О.Е.".

"Повертайтеся живими... Кавер версія на пісню @okeanelzy_official "Обійми". Немає нічого ціннішого за людське життя!!! Коли настане день, закінчиться війна", - йдеться в підписі.

Користувачі, як один, писали в коментарях, що переможець "Голосу" довів їх до сліз душевним виконанням. А деякі навіть відзначили, що Сергій заспівав краще, ніж оригінал:

"Що ж ти з нами робиш у мене сльози😢 😍❤️🙌"; "нереально круто ❤❤😢 і ще одна пісня в твоєму виконанні звучить краще, ніж оригінал🔥❤️"; "мурашки по тілу😢 👏❤️"; "дуже красиво, душевно для душі! Молодець! ❤️👍🙋"; "Це більш ніж ідеально 😍❤️🥺"; "Без зайвих слів до сліз 😢"; "Обожнюю О. Е ❤️ Виконання вау"; "Як же гарно, боже розплакалася, це до мурашок настільки чуттєво, неймовірне виконання😢👏🔥❤️😍"; "Аж промурашило🔥 😢".

Раніше ми розповідали, Лазановський вирішив показати шанувальникам, як виглядав до слави та перемоги у вокальному шоу. У своїх Instagram-сторіс хлопець виклав кумедні кадри, на яких продемонстрував колишню зовнішність з пишними кучерями.

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