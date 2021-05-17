Победитель «Голосу країни – 11» Сергей Лазановский добился расположения телеведущей Леси Никитюк, после чего засветился в обнимку с другой звездой украинского шоу-бизнеса

Как передает Politeka.net, у себя в соцсетях Лазановский рассказал, что всегда мечтал познакомиться с вокалисткой The Hardkiss Юлией Саниной и ведущей Лесей Никитюк. На шоу ему удалось пообщаться с Юлией, а внимание Леси он решил привлечь через Инстаграм. Парень записал кавер на ее песню, попросив фанатов отметить телеведущую. Стоит отметить, что звезда оставила отклик парню и даже написала, что ждет встречи с ним.

25-летний певец невероятно сильно радовался реакции Никитюк и делился этим со своими поклонниками. Впрочем, уже через пару дней он засветился в обнимку с Настей Каменских, признавшись ей в любви.

«Поймал @kamenskux. Кто вдруг не знал, то это любовь моей юности», - подписал фото Лазановский.

В комментариях артисту оставили массу приятных отзывов.

«Сначала Дорофеева, теперь Каменских. Думаю там Потап немного спереживался. Только Андраде не трогай», «Красивые. И дальше мечта сбылась даже с юности», «Вы нереально классные! Я обожаю вас!», «Лучшие», - пишут пользователи сети.

Напомним, что победитель «Голосу країни» Лазановский взбудоражил публичным флиртом с Никитюк: «У меня был разговор…».

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