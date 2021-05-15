Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський домігся свого - звернув на себе увагу епатажної ведучої Лесі Нікітюк

Ось уже кілька днів публіка спостерігає за розвитком онлайн-знайомства двох зірок, передає Politeka.net.

Раніше Сергій заявив у соцмережі, що після перемоги на "Голосі" цей рік можна сміливо назвати "здійсни мрію". 25-річний співак поділився своїми бажаннями - познайомитися та поспілкуватися з вокалісткою The Hardkiss Юлією Саніною та ведучою Лесею Нікітюк. Якщо з першою йому вже вдалося зустрітися, то ось із другої виникли складнощі. Лазановський записав кавер на її жартівливу пісню "Ями", чекаючи, коли ж Леся побачить, оцінить і відгукнеться.

Нарешті, Нікітюк помітила хлопця.

"Буде так, як хочеш ти. Спасибі!!! Крутяк! Репост. Лайк", - залишила вона коментар під його відео.

"Сльози щастя. Цей день запам'ятається на все життя", - відповів їй Лазановський.

Але на цьому історія милого онлайн-флірту не закінчилася. Сергій видав деталі у своїх свіжих "сторіз".

"lesia_nikituk, це ж можна отримати серцевий удар🙈 😂", - написав, він показавши історію їх "спілкування". - Я зібрався йти в душ і лягати спати, тому що завтра концерт... і тут бачу таке... Леся Іванівна, слухайте..."

"Чекаю зустрічі", - написала йому Нікітюк додавши смайлик. Сергій у відповідь запросив красуню до себе в гості, в рідні Попільники.

"Дуже круто", «вона неодмінно повинна з тобою повечеряти», «як красиво», "молодець", "@lesia_nikituk у тебе тепер вибору немає😍 🔥", - підтримали хлопця фанати.

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