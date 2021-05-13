Победитель "Голосу країни - 11" Сергей Лазановский решил исполнить еще одну мечту

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист решил привлечь внимание известной телеведущей Леси Никитюк, которая, по словам молодого исполнителя, является его кумиром.

«Этот год можно назвать "исполни мечту". И вы мне в этом очень сильно помогаете. На проекте @goloskrainy_official я думал, что мне удастся встретиться с двумя кумирами - @the_hardkiss и @lesia_nikituk. Если с Юлей у меня был разговор, то с Лесей не сложилось. А так хочется познакомиться с этой невероятной личностью», - отметил Лазановский.

Он попросил поклонников помочь ему, отмечая Никитюк под кавером на ее песню «Ямы», которую Лазановский опубликовал в Инстаграм.

«P.S. Отметьте Леську, Лесюню, Лесю. Хочу Лесю-Здеся», - публично пофлиртовал с 33-летней звездой Лазановский.

В комментариях поклонники стали активно отмечать Никитюк, а также желать парню успехов. Стоит отметить, что спустя пару часов телеведущая так и не отписалась под постом артиста.

«Наш родненький», «Красиво», «Лучший», «Молодчинка», «Солнышко», «Это невероятно, очень люблю эту песню», «Сергей, голос и исполнение прекрасны», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Сергей Лазановский показал, за что именно его выбрали победителем "Голосу країни": "Боже, руки трясутся...".

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