Днями відгримів концерт переможця "Голосу країни 11" Сергія Лазановского, який розпочав тур по Західній Україні

25-річний хлопець з Івано-Франківської області, який виграв кубок в команді Наді Дорофєєвої, похвалився успіхами в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Так, 9 травня Лазановський виступив з концертом в Снятині. На його виступ прийшли натовпи. Сергій не стримав емоцій, поділившись своїми враженнями:

"Збирати стадіон - це прекрасне відчуття❤️. Спасибі всім, хто був сьогодні з нами❤️ СНЯТИН - the BEST❤️".

Лазановський виконав десяток відомих українських пісень, під які хотілося танцювати кожному. Також заспівав гімн України - йому підспівував весь стадіон. А завершив концерт переможець "Голосу" своєю піснею "Найрідніші". Сотні людей включили на своїх телефонах ліхтарики, створивши неймовірну атмосферу.

У коментарях фаворит Дорофєєвої отримав безліч компліментів. Однак, деякі нагадали артистові, що в країні карантин, звинувативши його в безвідповідальності.

"😂Карантин - ні, не чули"

"Це все супер! 🔥А як же з карантином? Вже немає захворювання? 🤔"

"Давайте потанцюємо" 🥰 🥰 🥰 це був мега крутий концерт!!! Спасибі тобі за море живих емоцій... 😍 Чекаємо на наступний концерт🧡 "Снятин чекає на біз" ❤️"

Раніше ми розповідали, що під час того ж концерту в Снятині Лазановський став свідком пропозиції руки та серця. Один з глядачів вийшов до сцени, взявши мікрофон і зробивши пропозицію своїй дівчині на очах у здивованої публіки. Звичайно ж, відповідь була позитивною.

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