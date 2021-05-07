Украинский певец Сергей Лазановский, победивший на "Голосе країни", показал, что получил еще кроме квартиры

Совсем недавно завершился юбилейный сезон песенного шоу "Голос", в котором победил Сергей Лазановский, состоявший в команде Нади Дорофеевой.

Так, на своей странице в Instagram в разделе сторис молодой артист поделился фото, где его награждают грамотой власти Ивано-Франковска. Также он сфотографировал грамоту, чтобы подписчики могли почитать, за что награда. Награду Сергею вручил лично городской голова Руслан Марцинкив.

"Приятно", - лаконично написал Лазановский в стори, где кго награждают грамотой.

"Я рад и горд тем, что мне удалось за 11 сезонов “Голоса страны” привезти в Ивано-Франковск победу и о Франковске и области нашей услышали", – отметил Лазановський.

Стоит отметить, что родителей Лазановського поздравили в городском совете за победу сына в "Голосе", посетили родительского дома Сергея Лазановського в Попельниках.

Как известно, одним из призов за победу стала квартира в столице. Сейчас новострой, в котором находится квартира Сергея, находится на стадии строительства.

Артист ездил на место строительства и в инстаграм-сториз показал фото многоэтажки. В доме еще даже нет окон.

"Квартирка", – коротко подписал фотографию Сергей и добавил смайлики в виде сердечка.

Сергей Лазановский признался, что продаст квартиру, которую получил в качестве подарка за победу на шоу. По словам молодого певца, переезжать в Киев он пока не планирует.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский показал главную женщину своей жизни: "Люблю"

А еще Politeka писала, что Лазановский показал Дорофеевой, как и с кем живет после победы в "Голосе страны": "Боже, тебе везет..."

Также Politeka сообщала, что победитель "Голоса страны" Лазановский заявил, Почему не собирается жить в квартире, которую выиграл