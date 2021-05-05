Украинский певец Сергей Лазановский, который победил на "Голосе страны", встретил у себя дома Надю и Дантеса радушным приемом

Совсем недавно завершился юбилейный сезон песенного шоу «Голос», в котором победил Сергей Лазановский, состоявший в команде Нади Дорофеевой. За время работы на проекте молодой человек довольно сильно сблизился со своим тренером и решил познакомить певицу со своей семьей.

Так, на своей странице в Инстаграм молодой артист поделился семейным фото, на котором также присутствовала Надя и Владимир Дантес. Они отправились домой к молодому человеку на праздники и заодно успели устроить фан-встречу.

«Долгожданное знакомство семьи Лазановских с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом. Попельники сегодня гудели🙈😂💪🏻», - шутливо написал артист, показывая дом, в котором живет с близкими.

Поклонники тут же обсудили увиденное, комментируя и победу артиста, и его встречу с Надей, и даже дом, в котором он живет.

«Настоящая украинская семья ❤️ Ивано-Франковская область рулит ❤️; поэтому дискотека была)); Христос Воскрес! Какие классные, вышиванки 🔥; У Нади носки зачетные😂; Лучшая семья и лучший родной, лучшие Надя с Вовой; Боже, тебе везет😍 а вышиванки это просто 🔥;Вы все такие искренние и хорошие, как одна большая семья😍; Ох, представляю, как это было 🙌❤️; Атмосферно💓💓».

До недавнего времени парень был актером Ивано-Франковского национального драматического театра. Параллельно занимался проектом "BigLazer". Вместе со своей коллегой Дианой Бигун вел в соцсети юмористическое шоу "ТупоЛирика", в котором переводил на украинский язык разные хиты. Еще одно направление дуэта – кавер-версии. А вот их собственные клипы особой популярности не набрали.

В настоящее время Лазановский, выиграв двухкомнатную квартиру в Киеве, принял решение вернуться домой и подготовить концерт в родных Попельниках совместно с Дорофеевой. Затем парень отправится в тур по городам Западной Украины.

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