Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", в один миг проснулся знаменитостью

Став лучшим вокалистом 2021 года в Украине, 25-летний выходец из села Попельники Ивано-Франкоской области, теперь узнаваем на улицах. У парня растет армия поклонников, к нему подходят за автографами, пишут в соцсети, а девушки шлют в подарок собственноручно написанные портреты с ним.

Как победителю, Сергею вручили ключи от новенькой квартиры в Киеве. Но парень заявил, что пока не собирается переезжать в столицу, поэтому вернулся в село. На малой родине его встречали, как настоящую звезду.

Лазановский, купаясь в славе и всеобщей любви, в долгу не останется и уже готовит своим фанатам сюрприз: 4 мая концерт в Попельниках, а затем и грандиозный тур по Западной Украине.

О Сергее пока известно немного. В мир музыки он пришел, бросив актерство. Любовь к песне ему привила мама, и его мечтой всегда было спеть с ней на большой сцене. К слову, на "Голосі країни" Лазановский появился благодаря ролику, исполнив песню "Мамина коса". Тогда многие в комментариях советовали парню попробовать свои силы в шоу.

На "Голосі країни" Лазановский оказался в руках тренера-дебютанта Нади Дорофеевой. Она называла его "душой" всей команды. Певица так хотела, чтобы Сергей стал ее подопечным, что пообещала приехать к нему в село. Возможно, поводом для этого станет первый концерт вокалиста в Попельниках, к которому он сейчас усердно готовится.

Пользователи с жаром комментируют победу Лазановского, желая ему процветания:

"Взлетай быстро и высоко❤️вперед🔥"

"Наш самый родной❤️😍🤗"

"Гордость Украины!!! Поздравляю👏👏👏❤️"

"Ты такой красавчик, что просто 🔥😍"

"Искренне поздравляем 👏❤️ Вы действительно заслужили эту победу 👏"

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