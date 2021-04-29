Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский призвал украинцев собирать деньги для помощи малышу
Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский, который победил в 11 сезоне "Голосу країни", представляя команду Нади Дорофеевой, решил приобщиться к доброму делу. Молодой исполнитель через соцсеть обратился к украинцам с призывом пожертвовать средства на лечение маленькому Никите. Парень опубликовал в сторис снимок малыша и оставил ссылку на страницу, на где проходит сбор средств.
"Друзья, в страстную неделю сделайте доброе дело, помогите малышу", - пописал сторис Сергей Лазановский.
Отметим, что речь идет о мальчике Никите, у которого смертельное заболевание – спинальная мышечная атрофия. Родители просят украинцев о помощи, ведь лечение стоит очень дорого, а таких средств у семьи нет.
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"Никите противопоказана строгая диета, так как показатели его биохимии крови плохие, в особенности очень низкий гемоглобин. Его грудная клетка начала деформироваться, кифоз прогрессирует, к сожалению. Реабилитолог не советует надевать Никите корсет, так как он будет ускорять атрофию мышц нашего сыночка. Никита в последнее время очень много плачет и практически не спит. Доктор связывает это с головными болями, которые может провоцировать кифоз", - говорится в подписи к публикации, которую распространил на своей странице Сергей Лазановский.
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