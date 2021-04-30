Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский признался, что планирует сделать с квартирой, которую получил в качестве подарка за победу на шоу

Как пишет Politeka.net , Сергей Лазановский, который победил в 11 сезоне "Голосу країни", представляя команду Нади Дорофеевой, решил приобщиться к доброму делу. Молодой исполнитель в одном из последних интервью для КП Украина сказал, что у него появилось много желающих погулять.

Также он рассказал о квартире подарунную за победу на "Голосі країни". По словам молодого певца, переезжать в Киев он пока не планирует.

"Конечно, я уже думал об этом. Квартира еще достраивается, но в Киев переезжать пока не буду. В планах - продать квартиру и вложить деньги в свое творчество и какую-то часть отдать на благотворительность. Хочу раскрутиться, а через два года купить уже свою квартиру", - сказал парень.

По его словам, в ближайшие дни он поедет к свои родным, тем более наступит один из самых больших праздников в году - Пасха.

"Я возвращаюсь в Ивано-Франковск. Хочу поехать в свое село на Пасху. Ко мне в гости приедет Надя Дорофеева. Собираюсь в родном селе сделать первый концерт со своими односельчанами и жителями соседних сел. Будет гулянка", - подитожил победитель конкурса.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский признался, кому принадлежит его сердце: "Скажу честно..."

Как сообщала Politeka, "12 детей остались сиротами": COVID-19 отправил на тот свет украинскую пару-родителей большого семейства.

Также Politeka писала, В Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.