Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский рассказал, что планирует делать дальше

Как пишет Politeka.net, Сергей победил на "Голосе страны", состоя в команде Нади Дорофеевой. Сейчас красавик активно развивает социальные сети, где делится кадрами из обычной жизни и рассказывает про себя.

В этот раз Лазановский опубликовал в Инстаграм фото, где позировал без футболки, оставив только джинсы. Красавчик был в раздевалке, снимая себя на телефон.

"Ну что же, единомышленник нашелся

Осталось только подлечить плечо. Моя шикарная форма, я отправляюсь", - написал красавчик.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ох, какой красивый", "Ого, Сергей", "Невероятно", "Успехов в улучшении себя", "Наш родной", "Ну удачи, держу за тебя кулаки. Это будет еще одной твоей победой. Не Голос страны, но тоже неплохо", "Красавчик", "Космос", "Не парся, норм и у тебя форма".

Мы писали, что победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский призвал украинцев собирать деньги для помощи малышу.

Молодой исполнитель через соцсеть обратился к украинцам с призывом пожертвовать средства на лечение маленькому Никите. Парень опубликовал в сторис снимок малыша и оставил ссылку на страницу, на где проходит сбор средств.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский заявил, почему не собирается жить в квартире, которую выиграл

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