Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский рассказал, что планирует делать дальше
Как пишет Politeka.net, Сергей победил на "Голосе страны", состоя в команде Нади Дорофеевой. Сейчас красавик активно развивает социальные сети, где делится кадрами из обычной жизни и рассказывает про себя.
В этот раз Лазановский опубликовал в Инстаграм фото, где позировал без футболки, оставив только джинсы. Красавчик был в раздевалке, снимая себя на телефон.
"Ну что же, единомышленник нашелся
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Трагедией обернулся многолюдный праздник, десятки погибших и раненых: "Не смогли выбраться"
Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето: «Так противно…»
Зареванную Настю Каменских подняли на смех за сцену прощания с Потапом: "Два брехла"
"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
Осталось только подлечить плечо. Моя шикарная форма, я отправляюсь", - написал красавчик.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Ох, какой красивый", "Ого, Сергей", "Невероятно", "Успехов в улучшении себя", "Наш родной", "Ну удачи, держу за тебя кулаки. Это будет еще одной твоей победой. Не Голос страны, но тоже неплохо", "Красавчик", "Космос", "Не парся, норм и у тебя форма".
Мы писали, что победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский призвал украинцев собирать деньги для помощи малышу.
Молодой исполнитель через соцсеть обратился к украинцам с призывом пожертвовать средства на лечение маленькому Никите. Парень опубликовал в сторис снимок малыша и оставил ссылку на страницу, на где проходит сбор средств.
Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский заявил, почему не собирается жить в квартире, которую выиграл
Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский признался, кому принадлежит его сердце
А еще Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский показал, в каком состоянии дом, в котором ему подарили квартиру