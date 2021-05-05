Украинский певец Сергей Лазановский, победивший на "Голосе країни", трогательно признался в любви своей маме

Совсем недавно завершился юбилейный сезон песенного шоу "Голос", в котором победил Сергей Лазановский, состоявший в команде Нади Дорофеевой.

Так, на своей странице в Instagram в разделе сторис молодой артист поделился фото своей мамы Лазановської Иванны и трогательно подписал его.

"Мамочка, такая нежная, милая, очаровательная женщина заслуживает всех, все ваши сердечки. Люблю", - написал Сергей, тегнув на фото свою маму.

Стоит отметить, что родителей Лазановського привили в городском совете за победу сына в "Голосе", посетили родительского дома Сергея Лазановського в Попельниках.

Парень признался, что исполнил любимую песню мамы "Ой полечко поле"на" Голосе страны".

"Я не могу подвести свою деревню, свою родину и маму, которая очень в меня верит... "Голос країни" – не просто шоу, а возможность выбиться в люди", – сказал парень.

Стоит отметить, что за время работы на проекте молодой человек довольно сильно сблизился со своим тренером и решил познакомить певицу со своей семьей.

В настоящее время Лазановский, выиграв двухкомнатную квартиру в Киеве, принял решение вернуться домой и подготовить концерт в родных Попельниках совместно с Дорофеевой. Затем парень отправится в тур по городам Западной Украины.

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