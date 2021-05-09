Известный украинский певец Сергей Лазановский, который победил в "Голосі країни", показал, как был совсем маленьким

Как пишет Politeka.net, перспективный певец стал триумфатором "Голосу країни" в последнем сезоне. Красавчик победил, представляя команду Нади Дорофеевой. Сейчас Сергей активно ведет социальные сети, где за ним следят десятки тысяч украинцев.

В этот раз Лазановский решил поздравить маму в День матери. Сергей опубликовал фото, где совсем кроха у молодой мамы на руках.

"Воспоминание. С Днем матери, самая родная", - написал певец.

Фанаты сразу начали лайкать и комментировать снимок:

"Ааа, какой милый", "Боже, какое солнышко маленькое", "Боже, какое чудо маленькое, так потискать хочу", "Просто прекрасные", "Какие милые", "Какой милый, поклон твоим родителям за такого замечательного сына", "Красавица непревзойденная и маленькое чудо", "У тебя даже хорошая мать.Ты очень похож на нее".

Сообщалось, что победитель "Голосу країни 11" Сергей Лазановский до сих пор не может поверить в свой оглушительный успех.

У себя в Инстаграм Лазановский напомнил украинцам о победе, показав, наверно, самое трогательное свое выступление - когда спел дуэтом с Надей "Два кольори"

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский выдал, что еще получил, кроме квартиры

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский показал главную женщину своей жизни

Также Politeka сообщала, что Лазановский показал Дорофеевой, как и с кем живет после победы в "Голосі країни"



