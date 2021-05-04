Украинский певец Сергей Лазановский, который победил на «Голосі країни» в команде Нади Дорофеевой, решил подарить своему селу незабываемый праздник

Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский родом из небольшого села Попельники в Ивано-Франковской области. После победы на вокальном шоу об этом селе стало известно благодаря талантливому жителю. Позже в гости к подопечному приехала Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом, собрав всю округу у дома Лазановского.

Как сообщил у себя в Инстаграм молодой артист, он решил устроить для жителей села и всех желающих открытый концерт. Лазановский выступит перед публикой, а вход на концерт будет совершенно бесплатным. Стоит отметить, что о селе теперь узнают многие, кто поедет в Ивано-Франковскую область, чтобы увидеть своего кумира.

«Уже сегодня. Попельники отрываются», - подписал видеоанонс Лазановский.

В комментариях парню оставили массу приятных отзывов.

«Супер», «Самый лучший», «Жаль, что я не из Попельников, очень бы хотела попасть на твой концерт», «А мы едем», «Очень бы хотела попасть на концерт», «Удачного концерта и незабываемых эмоций», «Едем через всю Украину к вам», - пишут пользователи сети.

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