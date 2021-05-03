Після візиту до переможця " Голосу країни" Сергію Лазановскому тренера шоу "Голос країни" Наді Дорофєєвої та її чоловіка Володимира Дантеса, показав, як облився водою

Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський, який переміг у 11 сезоні "Голосу країни", представляючи команду Наді Дорофєєвої, відзначив поливальний понеділок у рідному селі на Прикарпатті.

Як видно в акаунті Instagram Сергій Лазановський відзначив другий день Великодня дуже традиційно-облився водою. Епічне відео хлопець зняв для Тіктока. Справжній українець - у вишиванці і червоних штанях схожих на шаровари Сергій облився водою з глиняного глечика під квітучою яблунею, а потім хлюпнув води прямо в камеру. Кіт, який спостерігав за тим, що відбувається на задньому плані застиг від шоку.

"С Поливальним понеділком Вас❤️ вже були мокренькі?🙈

Або когось облити?😂", - підписавши Лазановський те, що відбувається на відео.

Цікаво, що поливальний Понеділок — понеділок після Великодня, коли за народними традиціями прийнято обливати дівчат водою і проводити волочебний обряд. Звичай існує в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Воєводині та в деяких районах Західної України.



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