После визита к победителю "Голосу країни" Сергею Лазановскому тренера шоу "Голос країни" Нади Дорофеевой и ее мужа Владимира Дантеса, показал, как облился водой

Как пишет Politeka.net , Сергей Лазановский, который победил в 11 сезоне "Голосу країни", представляя команду Нади Дорофеевой, отметил Поливальный понедельник в родном селе на Прикарпатье.

Как видно в аккаунте Инстаграм Сергей Лазановский отметил второй день Пасхи очень традиционно - облился водой. Эпичное видео парень снял для Тиктока. Настоящий украинец - в вышиванке и красных штанах похожих на шаровары Сергей облился водой с глиняного кувшина под цветущей яблоней, а потом плеснул воды прямо в камеру. Кот, наблюдавший за происходящим на заднем плане застыл от шока.

"С Поливальным понедельником вас❤️ Уже были мокренькие?🙈

Или кого-то облить?😂", - подписал Лазановский происходящее на видео.

Интересно, что Поливальный понедельник — понедельник после Пасхи, когда по народным традициям принято обливать девушек водой и проводить волочебный обряд. Обычай существует в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Воеводине и в некоторых районах Западной Украины.



Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский признался, кому принадлежит его сердце: "Скажу честно..."

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