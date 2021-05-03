После визита к победителю "Голосу країни" Сергею Лазановскому тренера шоу "Голос країни" Нади Дорофеевой и ее мужа Владимира Дантеса, показал, как облился водой
Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский, который победил в 11 сезоне "Голосу країни", представляя команду Нади Дорофеевой, отметил Поливальный понедельник в родном селе на Прикарпатье.
Как видно в аккаунте Инстаграм Сергей Лазановский отметил второй день Пасхи очень традиционно - облился водой. Эпичное видео парень снял для Тиктока. Настоящий украинец - в вышиванке и красных штанах похожих на шаровары Сергей облился водой с глиняного кувшина под цветущей яблоней, а потом плеснул воды прямо в камеру. Кот, наблюдавший за происходящим на заднем плане застыл от шока.
"С Поливальным понедельником вас❤️ Уже были мокренькие?🙈
Или кого-то облить?😂", - подписал Лазановский происходящее на видео.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Винник показал, что творилось за кулисами «Голосу країни» во время финала: «Мы не могли…»
Дорофеева в халате и тапках показала, как Дантес празднует победу в "Лиге смеха": "Зазвездился пацан"
Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно"
"Здесь Насте 19 лет": кадры с юными Каменских и Потапом оказались в Сети, еще не пара
Интересно, что Поливальный понедельник — понедельник после Пасхи, когда по народным традициям принято обливать девушек водой и проводить волочебный обряд. Обычай существует в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Воеводине и в некоторых районах Западной Украины.
Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский признался, кому принадлежит его сердце: "Скажу честно..."
Как сообщала Politeka, "12 детей остались сиротами": COVID-19 отправил на тот свет украинскую пару-родителей большого семейства.
Также Politeka писала, В Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.