Поки Сергій Лазановський готується до першого сольного концерту і туру, професіонали обговорюють, які у нього шанси на великій сцені

Нагадаємо, в 11-му сезоні "Голосу країни" переміг 25-річний хлопець з села Попільники Івано-Франківської області. Сергій потрапив до команди тренера-дебютанта Наді Дорофєєвої і саме з її допомогою дійшов до фіналу і здобув перемогу.

Донедавна хлопець був актором Івано-Франківського Національного драматичного театру. Паралельно займався проектом "BigLazer". Разом зі своєю колегою Діаною Бігун вів у соцмережі гумористичне шоу "ТупоЛірика", в якому перекладав українською мовою різні хіти. Ще один напрямок дуету - кавер-версії. А ось їх власні кліпи особливої популярності не набрали, пишуть "Вести".

В даний час Лазановський, вигравши двокімнатну квартиру в Києві, прийняв рішення повернутися додому і підготувати концерт в рідних Попельниках спільно з Дорофєєвою. Потім хлопець відправиться в тур містами Західної України.

За словами експертів, "Голос країни" стає хорошим стартовим майданчиком лише для тих артистів, яких відразу після проєкту підхоплював сильний київський продюсер. Так одразу перемога на "Голосі" ще нікому не приносила успіху у великому шоу-бізнесі.

"Це шоу заради шоу, - вважає креативний продюсер, фахівець з особистих брендів Денис Путінцев. - Сергій Лазановський у своєму блазнівському проекті BigLazer виглядав органічніше, ніж у "Голосі", де з нього ліпили солодкого патріота. У подібному образі я не бачу його у великому шоубізі. Харизми немає. Видатного вокалу - теж".

"А ось в контексті BigLazer він міг би розвинутися в український "Ленінград", схрещений з Dzidzio і "Пающими трусами". Але для великої сцени він занадто млявий", - виніс продюсер свій вердикт.

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