Пока Сергей Лазановский готовится к первому сольному концерту и туру, профессионалы обсуждают, какие у него шансы на большой сцене

Напомним, в 11-м сезоне "Голосу країни" победил 25-летний парень из села Попельники Ивано-Франковской области. Сергей попал в команду тренера-дебютанта Нади Дорофеевой и именно с ее помощью дошел до финала и одержал победу.

До недавнего времени парень был актером Ивано-Франковского национального драматического театра. Параллельно занимался проектом "BigLazer". Вместе со своей коллегой Дианой Бигун вел в соцсети юмористическое шоу "ТупоЛирика", в котором переводил на украинский язык разные хиты. Еще одно направление дуэта – кавер-версии. А вот их собственные клипы особой популярности не набрали, пишут "Вести".

В настоящее время Лазановский, выиграв двухкомнатную квартиру в Киеве, принял решение вернуться домой и подготовить концерт в родных Попельниках совместно с Дорофеевой. Затем парень отправится в тур по городам Западной Украины.

По словам экспертов, "Голос країни" становится хорошей стартовой площадкой лишь для тех артистов, которых сразу после проекта подхватывал сильный киевский продюсер. Так сразу победа на "Голосі" еще никому не приносила успеха в большом шоу-бизнесе.

"Это шоу ради шоу, – считает креативный продюсер, специалист по личным брендам Денис Путинцев. - Сергей Лазановский в своем шутовском проекте BigLazer выглядел органичнее, нежели в "Голосе", где из него лепили сладкого патриота. В подобном образе я не вижу его в большом шоубизе. Харизмы нет. Выдающегося вокала – тоже".

"А вот в контексте BigLazer он мог бы развиться в украинский “Ленинград”, скрещенный с Dzidzio и “Пающими трусами”. Но для большой сцены он слишком вял", - вынес продюсер свой вердикт.

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