Украинский певец Сергей Лазановский, который победил на "Голосе страны", показал, как проводит Пасху

Как пишет Politeka.net, Лазановский недавно победил на проекте "Голос страны", где был в команде Нади Дорофеевой. Как можно понять, сергей сблизился со своим тренером и решил познакомить певицу со своей семьей, что и показал в Инстаграм.

На фото Лозановский позировал со всей своей семьей, а также можно увидеть Надю Дорофееву и ее мужа - Владимира Дантеса. Все были в традиционной украинской одежде - вышиванках.

"Долгожданное знакомство семьи Лазановських с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом", - написал певец под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"В пальцев на ногах поэтому дискотека была))", "У Нади носки зачетные", "Настоящая украинская семья. Ивано-Франковская область рулит", "Бог тебе везет знаешь чего я мечтала побыть с Надь Дорофеевой поехать на голос страна а ты все сделал".

Мы писали, что победителем 11 сезона шоу «Голос країни» стал Сергей Лазановский, тренером которого была певица Надя Дорофеева.

Так, в последних сторис Надя вместе с мужем, артистом Владимиром Дантесом, отправились в гости к бывшему подопечному звезды.

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