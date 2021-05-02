Украинский певец Сергей Лазановский, который победил на "Голосе страны", показал, как проводит Пасху
Как пишет Politeka.net, Лазановский недавно победил на проекте "Голос страны", где был в команде Нади Дорофеевой. Как можно понять, сергей сблизился со своим тренером и решил познакомить певицу со своей семьей, что и показал в Инстаграм.
На фото Лозановский позировал со всей своей семьей, а также можно увидеть Надю Дорофееву и ее мужа - Владимира Дантеса. Все были в традиционной украинской одежде - вышиванках.
"Долгожданное знакомство семьи Лазановських с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом", - написал певец под фото.
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Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"В пальцев на ногах поэтому дискотека была))", "У Нади носки зачетные", "Настоящая украинская семья. Ивано-Франковская область рулит", "Бог тебе везет знаешь чего я мечтала побыть с Надь Дорофеевой поехать на голос страна а ты все сделал".
Мы писали, что победителем 11 сезона шоу «Голос країни» стал Сергей Лазановский, тренером которого была певица Надя Дорофеева.
Так, в последних сторис Надя вместе с мужем, артистом Владимиром Дантесом, отправились в гости к бывшему подопечному звезды.
Напомним, выяснилось, как изменилась жизнь Лазановского после победы в "Голосі країни"
А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский, сбросив футболку, раскрыл планы на будущее
Также Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский заявил, почему не собирается жить в квартире, которую выиграл