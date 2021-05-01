Сергій Лазановський, який переміг в 11 сезоні "Голосу країни", в одну мить прокинувся знаменитістю
Ставши найкращим вокалістом 2021 року в Україні, 25-річний виходець із села Попільники Івано-Франківської області, тепер впізнаваний на вулицях. У хлопця росте армія шанувальників, до нього підходять за автографами, пишуть в соцмережі, а дівчата шлють у подарунок власноруч написані портрети з ним.
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Як переможцю, Сергію вручили ключі від новенької квартири в Києві. Але хлопець заявив, що поки не збирається переїжджати до столиці, тому повернувся в село. На малій батьківщині його зустрічали, як справжню зірку.
Лазановський, купаючись у славі і загальній любові, в боргу не залишиться і вже готує своїм фанатам сюрприз: 4 травня концерт в Попельниках, а потім і грандіозний тур по Західній Україні.
Про Сергія поки відомо небагато. У світ музики він прийшов, кинувши акторство. Любов до пісні йому прищепила мама, і його мрією завжди було заспівати з нею на великій сцені. До речі, на "Голосі країни" Лазановський з'явився завдяки ролику, виконавши пісню "Мамина коса". Тоді багато хто в коментарях радив хлопцеві спробувати свої сили в шоу.
На "Голосі країни" Лазановський опинився в руках тренера-дебютанта Наді Дорофєєвої. Вона називала його "душею" всієї команди. Співачка так хотіла, щоб Сергій став її підопічним, що пообіцяла приїхати до нього в село. Можливо, приводом для цього стане перший концерт вокаліста в Попельниках, до якого він зараз старанно готується.
Користувачі з жаром коментують перемогу Лазановського, бажаючи йому процвітання:
"Злітай швидко і високо❤️вперед🔥"
"Наш найрідніший❤️ 😍 🤗 "
"Гордість України!!! Вітаю👏👏❤️"
"Ти такий красунчик, що просто 🔥😍"
"Щиро вітаємо 👏❤️ ви дійсно заслужили цю перемогу 👏"
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