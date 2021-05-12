На днях отгремел концерт победителя "Голосу країни 11" Сергея Лазановского, начавшего тур по Западной Украине

25-летний парень из Ивано-Франковской области, выигравший кубок в команде Нади Дорофеевой, похвастался успехами в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, 9 мая Лазановский выступил с концертом в Снятине. На его выступление пришли толпы. Сергей не сдержал эмоций, поделившись своими впечатлениями:

"Собирать стадион - это прекрасное чувство🥺❤️. Спасибо всем, кто был сегодня с нами❤️ СНЯТИН - The BEST❤️".

Лазановский исполнил десяток известных украинских песен, под которые хотелось танцевать каждому. Также спел гимн Украины - ему подпевал весь стадион. А завершил концерт победитель "Голоса" своей песней "Найрідніші". Сотни людей включили на своих телефонах фонарики, создав невероятную атмосферу.

В комментариях фаворит Дорофеевой получил уйму комплиментов. Однако, некоторые напомнили артисту, что в стране карантин, обвинив его в безответственности.

"😂 Карантин - нет, не слышали"

"Это все супер! 🔥А как же с карантином? Уже нет заболевания? 🤔"

"Давайте потанцуем" 🥰🥰🥰 это был мега крутой концерт!!! Спасибо тебе за море живых эмоций... 😍 Ждем следующий концерт🧡 «Снятин ждет на биз» ❤️"

Ранее мы рассказывали, что во время того же концерта в Снятине Лазановский стал свидетелем предложения руки и сердца. Один из зрителей вышел к сцене, взяв микрофон и сделав предложение своей девушке на глазах у изумленной публики. Конечно же, ответ был положительным.

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