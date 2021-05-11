Победитель "Голосу країни 11" Сергей Лазановский начал свой тур по городам Западной Украины - не обошлось без сюрпризов
25-летний парень из Ивано-Франковской области выиграл кубок, будучи в командне Нади Дорофеевой. Последняя называла его "душой" всего коллектива. Кроме награды и всеобщего признания, Сергею, как известно, вручили ключи от новенькой двухкомнатной квартиры в Киеве. Но артист заявил, что пока не планирует переезжать, и вернулся домой. 4 мая вместе с Дорофеевой он дал первый в своей жизни концерт в родных Попельниках, а затем отправился на гастроли.
9 мая Лазановский выступил в Снятине и похвастался в своем микроблоге в Инстаграм, что собрал стадион. Публика буквально повалила на его концерт, передает Politeka.net.
"Собирать стадион - это прекрасное чувство🥺❤️. Спасибо всем, кто был сегодня с нами❤️ СНЯТИН - The BEST❤️", - подписал кадр Лазановский.
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Фанаты зааплодировали в комментариях:
"Это было незабываемо🥰❤️ Спасибо за такие эмоции😱🥰 ждем еще в Снятине❤️"
"Снятин тебя запомнит надолго❤️❤️❤️❤️конечно, ждем еще❤️"
"Как шикарно 😍😍Сергей, когда вы в Луцк приедете? 😍"
"Ты как Фредди Меркюри)) 🙌"
"Гордость наша и Украины ❤️🤗"
"Ваш голос просто завораживает, вы очень талантливый человек"
Кроме того, концерт в Снятине запомнился сюрпризом. Один из зрителей решился сделать предложение руки и сердца своей девушке - на глазах у изумленного Лазановского и всей толпы.
"Зайчик, ты выйдешь за меня?", - дрожащим голосом спросил парень и получил в ответ "да".
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