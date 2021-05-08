Победитель "Голосу країни 11" Сергей Лазановский до сих пор не может поверить в свой оглушительный успех

25-летний парень из Ивано-Франковской области добился победы, будучи в командне Нади Дорофеевой. Последняя называла его "душой" всего коллектива.

У себя в Инстаграм Лазановский напомнил украинцам о победе, показав, наверно, самое трогательное свое выступление - когда спел дуэтом с Надей "Два кольори", передает Politeka.net.

В подписи Сергей признался, что нашел свой путь, и будет покорять олимпы, несмотря ни на что, включая заявления хейтеров (некоторые усомнились в честности результатов, в Сети писали, что Дорофеева с продюсером Потапом якобы купили победу).

"Просматриваю эти видео и ощущение будто во сне🙈 2021 - кардинальное изменение моей жизни❤️ Наконец, я на своем пути, и ни один отрицательный отзыв меня не собьет💪🏻", - заявил Лазановский.

Убедительное исполнение "Двох кольорів" покорило пользователей:

"Так и надо, только вперед, и ни шагу назад👏"; "А я каждый день захожу на твою страницу и смотрю на количество подписчиков, они у тебя как на дрожжах ростуть😂🔥"; "Это было просто❤️😍"; "Невероятная песня, в вашем исполнении просто до слез 😢🥺😢❤️ самые лучшие"; "Боже, руки трясутся🙌🏻🤍🪐"; "Талантливый мужик Украины не гордый мужик 👏👏🔥🔥"; "Невероятный дуэт😍"; "Волшебно😍 до сих пор мурашки по телу😍"; "Наслаждение для ушей❤️❤️❤️".

Ранее мы рассказывали, что Лазановскому предрекли провал на большой сцене. Так, по словам известного продюсера Дениса Путинцева, у парня нет харизмы и "выдающегося вокала – тоже".

"А вот в контексте BigLazer (юмористический проект Сергея, в котором он переводил хиты на украинский язык) он мог бы развиться в украинский “Ленинград”, скрещенный с Dzidzio и “Пающими трусами”. Но для большой сцены он слишком вял", - вынес продюсер свой вердикт.

Напомнить, выяснилось, как изменилась жизнь Лазановского после победы в " Голосе страны"

А еще Politeka писала, что Лазановский показал Дорофеевой, как и с кем живет после победы в "Голосе страны": "Боже, тебе везет..."

Также Politeka сообщала, что победитель "Голоса страны" Лазановский заявил, Почему не собирается жить в квартире, которую выиграл