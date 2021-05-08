Переможець "Голосу країни 11" Сергій Лазановський досі не може повірити в свій приголомшливий успіх
25-річний хлопець з Івано-Франківської області домігся перемоги, будучи в командні Наді Дорофєєвої. Остання називала його "душею" всього колективу.
У себе в Instagram Лазановський нагадав українцям про перемогу, показавши, напевно, найбільш зворишливий свій виступ - коли заспівав дуетом з Надею "Два кольори", передає Politeka.net.
У підписі Сергій зізнався, що знайшов свій шлях, і буде підкорювати олімпи, незважаючи ні на що, включаючи заяви хейтерів (деякі засумнівалися в чесності результатів, в Мережі писали, що Дорофєєва з продюсером Потапом нібито купили перемогу).
"Переглядаю ці відео і відчуття ніби уві сні🙈 2021 - кардинальна зміна мого життя❤️ нарешті, я на своєму шляху, і жоден негативний відгук мене не зіб'є💪", - заявив Лазановський.
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Переконливе виконання "Двох кольорів" підкорило користувачів:
"Так і треба, тільки вперед, ні кроку назад👏"; "А я кожен день заходжу на твою сторінку і дивлюся на кількість підписників, вони у тебе як на дріжджах ростуть😂🔥"; "Це було просто❤️😍"; "Неймовірна пісня, у вашому виконанні просто до сліз 😢🥺😢❤️ найкращі"; "Боже, руки трясуться🙌🏻🤍🪐"; "Талановитий мужик України не гордий мужик 👏👏🔥🔥"; "Неймовірний дует😍";" чарівно😍 досі мурашки по тілу😍"; "насолода для вух❤️❤️❤️".
Раніше ми розповідали, що Лазановському передрекли провал на великій сцені. Так, за словами відомого продюсера Дениса Путінцева, у хлопця немає харизми і "видатного вокалу – теж".
"А ось в контексті BigLazer (гумористичний проект Сергія, в якому він перекладав хіти українською мовою) він міг би розвинутися в український "Ленінград", схрещений з Dzidzio і "Пающими трусами". Але для великої сцени він занадто млявий", - виніс продюсер свій вердикт.
Нагадаємо, з'ясувалося, як змінилося життя Лазановського після перемоги в " Голосі країни"
А ще Politeka писала, що Лазановський показав Дорофєєвій, як і з ким живе після перемоги в "Голосі країни": "Боже, тобі щастить..."
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