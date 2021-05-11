Переможець "Голосу країни 11" Сергій Лазановський розпочав свій тур містами Західної України - не обійшлося без сюрпризів

25-річний хлопець з Івано-Франківської області виграв кубок, будучи в командні Наді Дорофєєвої. Остання називала його "душею" всього колективу. Крім нагороди і загального визнання, Сергію, як відомо, вручили ключі від новенької двокімнатної квартири в Києві. Але артист заявив, що поки не планує переїжджати, і повернувся додому. 4 травня разом з Дорофєєвою він дав перший у своєму житті концерт в рідних Попельниках, а потім відправився на гастролі.

9 травня Лазановський виступив у Снятині та похвалився в своєму мікроблозі в Instagram, що зібрав стадіон. Публіка буквально повалила на його концерт, передає Politeka.net.

"Збирати стадіон - це прекрасне відчуття❤️. Спасибі всім, хто був сьогодні з нами❤️ СНЯТИН - the BEST❤️", - підписав кадр Лазановський.

Фанати зааплодували в коментарях:

"Це було незабутньо🥰❤️ Дякую за такі емоції😱 🥰 чекаємо ще в Снятині ❤"

"Снятин тебе запам'ятає надовго❤ ️ ❤️❤ ️ ❤ ️ звичайно, чекаємо ще❤️"

"Як шикарно 😍 😍Сергію, коли ви до Луцька приїдете? 😍"

"Ти як Фредді Меркюрі)) 🙌"

"Гордість наша і України ❤️🤗"

"Ваш голос просто заворожує, ви дуже талановита людина"

Крім того, концерт в Снятині запам'ятався сюрпризом. Один з глядачів зважився зробити пропозицію руки та серця своїй дівчині - на очах у здивованого Лазановського і всього натовпу.

"Зайчик, ти вийдеш за мене?", - тремтячим голосом запитав хлопець і отримав у відповідь "так".

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