Переможець "Голосу країни 11" Сергій Лазановський розпочав свій тур містами Західної України - не обійшлося без сюрпризів
25-річний хлопець з Івано-Франківської області виграв кубок, будучи в командні Наді Дорофєєвої. Остання називала його "душею" всього колективу. Крім нагороди і загального визнання, Сергію, як відомо, вручили ключі від новенької двокімнатної квартири в Києві. Але артист заявив, що поки не планує переїжджати, і повернувся додому. 4 травня разом з Дорофєєвою він дав перший у своєму житті концерт в рідних Попельниках, а потім відправився на гастролі.
9 травня Лазановський виступив у Снятині та похвалився в своєму мікроблозі в Instagram, що зібрав стадіон. Публіка буквально повалила на його концерт, передає Politeka.net.
"Збирати стадіон - це прекрасне відчуття❤️. Спасибі всім, хто був сьогодні з нами❤️ СНЯТИН - the BEST❤️", - підписав кадр Лазановський.
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Фанати зааплодували в коментарях:
"Це було незабутньо🥰❤️ Дякую за такі емоції😱 🥰 чекаємо ще в Снятині ❤"
"Снятин тебе запам'ятає надовго❤ ️ ❤️❤ ️ ❤ ️ звичайно, чекаємо ще❤️"
"Як шикарно 😍 😍Сергію, коли ви до Луцька приїдете? 😍"
"Ти як Фредді Меркюрі)) 🙌"
"Гордість наша і України ❤️🤗"
"Ваш голос просто заворожує, ви дуже талановита людина"
Крім того, концерт в Снятині запам'ятався сюрпризом. Один з глядачів зважився зробити пропозицію руки та серця своїй дівчині - на очах у здивованого Лазановського і всього натовпу.
"Зайчик, ти вийдеш за мене?", - тремтячим голосом запитав хлопець і отримав у відповідь "так".
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