Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский рассказал о своей мечте

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский стал победителем последнего сезона "Голосу країни". Красавчик стал сразу очень популярным, ведь на него подписались десятки тысяч украинцев в Инстаграм.

Сергей в этот раз опубликовал видео, в котором спел кавер на песню Леси Никитюк - "Ямы". Парень сопроводил ролик постом, в котором обратился к украинцам:

"Этот год можно назвать "исполни мечту".

И вы мне в этом очень сильно помогаете.

На проект @goloskrainy_official я думал, что мне удастся встретиться с двумя кумирами - @the_hardkiss и @lesia_nikituk.

Если с Юлей у меня был разговор, то с Лесей не сложилось.

А так хочется познакомиться с этой невероятной личностью.

То как? Поможете в совершении еще одной мечты?

Просто отмечайте в комментариях @lesia_nikituk, чтобы она увидела мой cover на ее песню "Ямы"

Музыка которой принадлежит гениальному @ruslankvinta, а слова @tayanna_reshetnyak", - написал Сергей.

Фанаты сразу начали отмечать Лесю Никитюк, но красотка пока никак не отреагировала на пост молодого таланта.

После этого Сергей снял сторисы, в которых поблагодарил украинцев:

"Привет всем еще раз. Друзья, я хочу сказать спасибо каждому, кто оставлял свой комментарий, кто поверил в мою мечту, так как поверил в нее я, но, к сожалению, наверное Инстаграм так не работает. Леся не увидела, но наверное она ждет встречи офлайн".

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