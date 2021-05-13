Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский рассказал о своей мечте
Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский стал победителем последнего сезона "Голосу країни". Красавчик стал сразу очень популярным, ведь на него подписались десятки тысяч украинцев в Инстаграм.
Сергей в этот раз опубликовал видео, в котором спел кавер на песню Леси Никитюк - "Ямы". Парень сопроводил ролик постом, в котором обратился к украинцам:
"Этот год можно назвать "исполни мечту".
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И вы мне в этом очень сильно помогаете.
На проект @goloskrainy_official я думал, что мне удастся встретиться с двумя кумирами - @the_hardkiss и @lesia_nikituk.
Если с Юлей у меня был разговор, то с Лесей не сложилось.
А так хочется познакомиться с этой невероятной личностью.
То как? Поможете в совершении еще одной мечты?
Просто отмечайте в комментариях @lesia_nikituk, чтобы она увидела мой cover на ее песню "Ямы"
Музыка которой принадлежит гениальному @ruslankvinta, а слова @tayanna_reshetnyak", - написал Сергей.
Фанаты сразу начали отмечать Лесю Никитюк, но красотка пока никак не отреагировала на пост молодого таланта.
После этого Сергей снял сторисы, в которых поблагодарил украинцев:
"Привет всем еще раз. Друзья, я хочу сказать спасибо каждому, кто оставлял свой комментарий, кто поверил в мою мечту, так как поверил в нее я, но, к сожалению, наверное Инстаграм так не работает. Леся не увидела, но наверное она ждет встречи офлайн".
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