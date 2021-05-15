Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский добился своего - обратил на себя внимание эпатажной ведущей Леси Никитюк

Вот уже несколько несколько дней публика наблюдает за развитием онлайн-знакомства двух звезд, передает Politeka.net.

Ранее Сергей заявил в соцсети, что после победы на "Голосі" этот год можно смело назвать "исполни мечту". 25-летний певец поделился своими желаниями - познакомиться и пообщаться с вокалисткой The Hardkiss Юлией Саниной и ведущей Лесей Никитюк. Если с первой ему уже удалось повстречаться, то вот со второй возникли сложности. Лазановский записал кавер на ее шуточную песню "Ямы", ожидая, когда же Леся увидит, оценит и откликнется.

Наконец, Никитюк заметила парня.

«Будет так, как хочешь ты. Спасибо!!! Крутяк! Репост. Лайк», - оставила она комментарий под его видео.

«Слезы счастья. Этот день запомнится на всю жизнь», - ответил ей Лазановский.

Но на этом история милого онлайн-флирта не закончилась. Сергей выдал детали в своих свежих "сториз".

"lesia_nikituk, это ж можно получить сердечный удар🙈😂", - написал, он показав историю их "общения". - Я собрался идти в душ и ложиться спать, потому что завтра концерт... и тут вижу такое... Леся Ивановна, слушайте..."

"Жду встречи", - написала ему Никитюк добавив смайлик. Сергей в ответ пригласил красотку к себе в гости, в родные Попельники.

«Очень круто», «Она непременно должна с тобой поужинать», «Как красиво», «Молодец», "@lesia_nikituk у тебя теперь выбора нет 😍🔥", - поддержали парня фанаты.

Напомним, что победитель «Голосу країни» Лазановский взбудоражил публичным флиртом с Никитюк: «У меня был разговор…»

Как сообщала Politeka, Никитюк не ответила на мольбы победителя "Голосу країни" Лазановского: "Не сложилось..."

Также Politeka писала, что концерт победителя "Голосу країни" Лазановского стал судьбоносным: "Ты выйдешь за меня?"