Победитель «Голосу країни – 11» Сергей Лазановский добился расположения телеведущей Леси Никитюк, с которой мечтал познакомиться

Как передает Politeka.net, днем ранее парень устроил на своей странице в Инстаграм настоящий флешмоб. Он записал кавер на песню Леси Никитюк, попросив своих поклонников отметить артистку в комментариях. По словам Лазановского, на проекте он мечтал встретиться со своими кумирами – Никитюк и Юлией Саниной. С Юлей пообщаться удалось, а вот внимание Леси он решил добиться необычным способом.

Спустя некоторое время Никитюк заметила мольбы Лазановского, сделав репост его видео и отписавшись под его постом.

«Будет так, как хочешь ты. Спасибо!!! Крутяк! Репост. Лайк», - оставила комментарий под видео Сергея Леся.

«Слезы счастья. Этот день запомнится на всю жизнь», - ответил ей молодой артист.

Поклонники в комментариях пришли в восторг от произошедшего.

«Очень круто», «Она непременно должна с тобой поужинать», «Как красиво», «Молодец», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 25-летний Лазановский из села Попельники, Ивано-Франковской области стал победителем последнего сезона популярного вокального шоу. Он выступал в команде Нади Дорофеевой.

Напомним, что Никитюк в купальнике "подправила" фигуру до размеров Кардашьян, секрет прост: "На ночь намазалась...".

Как сообщала Politeka, Никитюк, поцеловавшая звезду "Лиги смеха", поделилась фото из спальни: "Теперь можно...".

Также Politeka писала, что победитель «Голосу країни» Лазановский взбудоражил публичным флиртом с Никитюк: «У меня был разговор…».