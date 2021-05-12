Публика оторопела при виде новых фото Леси Никитюк - вот это формы

33-летняя ведущая опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых похвасталась фигурой в белом купальнике, передает Politeka.net.

Как известно, Никитюк недавно вернулась из Турции, где развлекалась на девичнике. Кроме ярких впечатлений, Леся привезла с собой уйму фотографий. Так, девушка позировала возле бассейна на коленях, "оттопырив" свой предмет гордости.

Леся сделала два варианта одного и того же фото, с одним очевидным отличием. На первом из них ведущая в фотошопе "подправила" свои формы так, чтобы выглядеть в точности как Ким Кардашьян - американская светская львица, известная своими уникальными бедрами. А на втором кадре Никитюк предстала в привычном виде.

"Good morning мои птички❤️ На ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян и посмотрите...!!!! 😜1/2? 👇🏻👇🏻👇🏻", - Леся, шутя, раскрыла свой секрет.

Пользователи бурно кинулись обсуждать увиденное. Ведущая Маша Ефросинина одной из первых откликнулась в комментариях: "Я на секунду охренела 😂".

"Я тоже!!! Просыпаюсь утром, а она выросла🙈", - ответила ей Никитюк.

"Как всегда 🔥🔥🔥 даже без крема ❤️"; "И попа увеличилась😂😂😂"; "Прекрасна 😍"; "Фотка топ 😇"; "Ваши лучше 😍 голосую за 2 ❤️ Обожаю Ваше чувство юмора"; "Аж вода в бассейне всколыхнулась от возбуждения и безумной красоты😂"; "У Вас своя "Кардашьян" красивее, чем та, что после крема👍😂"; "вот это красава", - пишут фанаты.

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