Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как правильно возвращаться с курорта

Популярная телеведущая отправлялась на майские каникулы вместе с подругами на весьма оригинальный девичник в Турцию, где провела насыщенный и яркий отпуск, о чем сообщала сама в Инстаграм. При этом артистка не стала скромничать и даже после отдыха, уже дома, смогла удивить очередным селфи в модном платье.

«У нас в Хмельницком, есть давняя традиция .. Когда Девушка прилетает из шикарного курорта, нужно сразу надевать красивое платье, делать макияж и ехать переобувать авто, ибо умные переобувают еще в марте, а красивые в мае🥰,» - шутливо подписала Леся фото.

Поклонники сразу ответили:

«Моя майская Роза ❤️; А а апреле которые?)); Хорошая Леся 🔥; Очень красивая, умная и приятная девушка!; Ну а Вы красивая 😍; Розочка 🌹; Леся Ивановна, да вы горяча🔥😍; Красотка, видели вчера в аэропорту 😍; Круто, это прям я😂; Ну красотка😍🔥;Красота Леся 🔥; Традиция должна быть неизменной 👏😘; С такой погодой как у нас, именно вовремя😀👌😘».

Отметим, Леся Никитюк стала очень популярной телеведущей в Украине. Веселая девушка обожает шутить даже над собой, развлекая аудиторию. У красотки миллионы фанатов в Инстаграм, где девушка ведет активно микроблог.

Ранее Леся опубликовала фото из отпуска в Турции. Никитюк сидела в мини на капоте автомобиля, демонстрируя роскошные ножки. На нескольких кадрах красотка поиграла с позами, восхищая фигуркой.

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