Известная телеведущая Леся Никитюк порадовала многочисленных поклонников

33-летняя ведущая опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм в разделе сториз, на которых похвасталась, кто помогает ей поменять резину на автомобиле, передает Politeka.net.

Так, Никитюк показала, что у каждой одинокой девушки долежн быть "благодетель". И в роли ее "благодетеля" выступил известный актер из "Лиги смеха" Владимир Шумко.

"Всегда найдется друг на колесах, любовь", - сказала Никитюк.

Комедийный актер Владимир Шумко поменял Лесе резину на автомобиле. Именно с ним звезда выложила несколько видео в Инстаграм. Никитюк по-дружески поцеловала Владимира в щеку, показав этим, что у них теплые дружеские отношения.

"Теперь можно и отметить", - показала пиканній кадр со спальни звезда.

Недавно знаменитость выставила довольно пикантное фото, позируя на кровати в спальне и показав соблазнительную ножку без одежны. Так, артистка дополнила пикантный кадр оголенного тела стаканом со спелой клубникой. Похоже, телеведущая решила покушать в постели.

Как известно, Никитюк недавно вернулась из Турции, где развлекалась на девичнике. И посмеялась сама с себя из-за того, что очень поздно решила менять резину - в середине мая. Все водители уже давно переобули свои автомобили, а ее "ласточка" до сих пор ездила на зимней резине.



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