Известная телеведущая Леся Никитюк порадовала многочисленных поклонников
33-летняя ведущая опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм в разделе сториз, на которых похвасталась, кто помогает ей поменять резину на автомобиле, передает Politeka.net.
Так, Никитюк показала, что у каждой одинокой девушки долежн быть "благодетель". И в роли ее "благодетеля" выступил известный актер из "Лиги смеха" Владимир Шумко.
"Всегда найдется друг на колесах, любовь", - сказала Никитюк.
Комедийный актер Владимир Шумко поменял Лесе резину на автомобиле. Именно с ним звезда выложила несколько видео в Инстаграм. Никитюк по-дружески поцеловала Владимира в щеку, показав этим, что у них теплые дружеские отношения.
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"Теперь можно и отметить", - показала пиканній кадр со спальни звезда.
Недавно знаменитость выставила довольно пикантное фото, позируя на кровати в спальне и показав соблазнительную ножку без одежны. Так, артистка дополнила пикантный кадр оголенного тела стаканом со спелой клубникой. Похоже, телеведущая решила покушать в постели.
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