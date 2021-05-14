Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський домігся уваги телеведучої Лесі Никитюк, з якою мріяв познайомитися
Як передає Politeka.net, днем раніше хлопець влаштував на своїй сторінці в Instagram справжній флешмоб. Він записав кавер на пісню Лесі Нікітюк, попросивши своїх шанувальників відзначити артистку в коментарях. За словами Лазановського, на проекті він мріяв зустрітися зі своїми кумирами – Нікітюк і Юлією Саніною. З Юлею поспілкуватися вдалося, а ось увагу Лесі він вирішив домогтися незвичайним способом.
Через деякий час Нікітюк помітила благання Лазановського, зробивши репост його відео і відписавшись під його постом.
"Буде так, як хочеш ти. Спасибі!!! Крутяк! Репост. Лайк", - залишила коментар під відео Сергія Леся.
"Сльози щастя. Цей день запам'ятається на все життя", - відповів їй молодий артист.
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Шанувальники в коментарях прийшли в захват від події.
"Дуже круто", «вона неодмінно повинна з тобою повечеряти», «як красиво», "молодець", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що 25-річний Лазановський з села Попільники, Івано-Франківської області став переможцем останнього сезону популярного вокального шоу. Він виступав у команді Наді Дорофєєвої.
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